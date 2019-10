Ein Mann mit großem sozialen Engagement

Der Ehrenvorsitzende der KAB Neukenroth, Alois Wachter, Inhaber der Ehrenmedaille der Gemeinde Stockheim, ist am Dienstag im Alter von 83 Jahren verstorben. Fast 50 Jahren hat sich der Neukenrother um die KAB auf Orts- und vor allem auch auf Kreisebene einen Namen gemacht. Wachter war von 1977 bis 2000 Vorsitzender der KAB Neukenroth, von 1982 bis 1988 stellvertretender Kreisvorsitzender und von 1988 bis 1994 Bezirksvorsitzender der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Kronach-Lichtenfels-Kulmbach. Sein breites soziales Engagement fand viel Anerkennung. Bis zuletzt war Wachter im Vorstand der KAB als Seniorenbeauftragter tätig. Große Verdienste hat sich der Neukenrother vor allem auch als Kirchenrat von 1977 bis 2007 erworben. 20 Jahre war er Pfarrgemeinderatsmitglied und hat dadurch die kirchliche Arbeit wesentlich mitgeprägt. Außerdem fungierte er über 30 Jahre als Friedhofsverwalter. 25 Mal zeichnete Alois Wachter als Wallfahrtsführer zum über 40 Kilometer entfernten Wallfahrtsort Marienweiher verantwortlich. Als großer Marienverehrer wurde auf seine Anregung hin 1981 die Wallfahrt nach Marienweiher wieder eingeführt. Für die CSU war er von 1984 bis 2002 im Stockheimer Gemeinderat als das "soziale Gewissen" tätig. Vor allem hat sich Alois Wachter um die örtliche Gemeinschaft große Verdienste erworben.

Totengebet ist am kommenden Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr. Trauergottesdienst ist am Montag, 7. Oktober, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Katharina, anschließend Beerdigung. gf