Ein "Magier" an der keltischen Harfe

Am Freitag, 5. Juli, ist Andy Lang mit seiner keltischen Harfe im Biergarten des Forsthauses Windheim zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft.

Wer ein Konzert des Sängers und Harfenisten Andy Lang besucht, erlebt einen Künstler in völliger Hingabe. Mit seiner tiefen Stimme und seinen feingewebten Harfenmelodien versteht es der Songpoet, sein Publikum zu berühren - mit wunderbaren Klängen und musikalischer Tiefe zwischen Himmel und Erde. Da singt und spielt nicht nur einer; da lebt jemand seine Lieder.

So war es auch im vergangenen Sommer, als der "Magier an der keltischen Harfe" erstmals im romantischen Biergarten des Forsthauses in Windheim gastierte.

Sinnlicher Konzertgenuss

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr und auf vielfachen Wunsch gibt Andy Lang nunmehr zum zweiten Mal in diesem so stimmungsvollen Ambiente bei hoffentlich schönem Sommerwetter ein abendliches Konzert. Harmonisch begleitet wird er dabei von seinen Musikkollegen, der Cellistin Sibylle Fritz und deren Ehemann Wolfgang. Alle Freunde guter Musik dürfen sich auf einen sinnlichen Konzertgenuss für Augen und Ohren, Leib und Seele in einer ganz besonderen Atmosphäre freuen.

Der lauschige Biergarten ist für die Konzertbesucher von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Karten sind im Vorverkauf im Forsthaus Windheim und in der "Trendique" in Kronach, Marienplatz 3 ab sofort im Vorverkauf für 14 Euro erhältlich. hs