Ein Macher auf vielen Ebenen: Adolf Erben im Alter von 77 Jahren gestorben

Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) und seine Tochterunternehmen mit Sitz in Bamberg trauern um ihren Firmengründer und langjährigen Geschäftsführer und Gesellschafter Adolf Erben. Der 77-Jährige, der insgesamt 18 Jahre dem Bamberger Stadtrat angehörte, ist nach langer Krankheit am 8. Februar verstorben.

Adolf Erben wurde am 15. April 1941 in Hohenelbe (Sudetenland), in der heutigen Tschechischen Republik, geboren. Durch die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er ab dem fünften Lebensjahr mit seiner Familie in Kempten/Allgäu. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung als Großhandelskaufmann. Bereits während seiner Ausbildung wirkte er in der damaligen DAG-Jugend, einer Gewerkschaft, die später in Verdi aufgegangen ist, mit. Mit 19 Jahren begann Adolf Erben seine hauptamtliche Karriere bei der Deutschen Angestellten Gewerkschaft, die ihn 1970 mit der Berufung zum Bezirksleiter für Oberfranken West nach Bamberg führte.

Nebenberuflich engagierte er sich stark in der Bildungs- und Jugendarbeit. Bereits Anfang der 70er Jahre entstand in Bamberg unter seiner Leitung eine der größten Einrichtungen für die Sprachausbildung deutscher Spätaussiedler in Bamberg mit bis zu 900 Internatsbetten. 1972 kandidierte er erstmals für den Bamberger Stadtrat.

Adolf Erben war ehrenamtlich Richter am Arbeitsgericht Bamberg und beim Landesarbeitsgericht Nürnberg. Er gehörte über viele Jahre dem Vorstand der Arbeiterwohlfahrt an, war Vorsitzender des Ortsvereins Bamberg Mitte der SPD und wirkte auch in Kreis-, Unterbezirks- und Bezirksvorständer der SPD in unterschiedlichen Funktionen mit.

1990 entschied sich Adolf Erben für einen beruflichen Wandel und das DEB. Gemeinsam mit seiner Frau Karin Wagner leistete er zu Beginn der 90er Jahre gerade in den Gebieten der ehemaligen DDR Aufbauarbeit und sicherte bestehende Arbeitsplätze. Heute führt das Unternehmen knapp 50 Standorte in sechs Bundesländern. Für seine besonderen Verdienste in der Erwachsenenbildung hat Erben viele Auszeichnungen erhalten, darunter 1975 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 1994 das Verdienstkreuz am Bande. red