Ein Lkw und ein Pkw rutschen in den Graben

Aufgrund des Schneefalls am Montag kam es im Bereich der Polizeiinspektion Ludwigsstadt zu vereinzelten Behinderungen. So war ein Vorwärtskommen für Lkw auf der Kreisstraße zwischen Steinbach am Wald und Hasslach nicht mehr möglich. Ein Lkw war in den Straßengraben gerutscht und musste herausgeschleppt werden. Weitere Lkw blieben auf der Bundesstraße bei Tschirn liegen. Bei Pressig rutschte ein Pkw in den Straßengraben. Es entstand dabei ein Sachschaden von 2000 Euro.