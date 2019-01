Ein literarischer und musikalischer Ausflug in die Welt des Jazz

Nataša Dragnic präsentiert am Donnerstag, 21. Februar, im Jugendhaus "Rabatz" ihren neuen Roman "Einatmen, ausatmen". Die Lesung mit musikalischer Umrahmung wird veranstaltet vom Zonta-Club Herzogenaurach in Kooperation mit Bücher, Medien und mehr und dem Jugendhaus "Rabatz".

Dragnic wurde 1965 in Split, Kroatien, geboren. Nach dem Germanistik- und Romanistikstudium in Zagreb schloss sie eine Diplomatenausbildung ab. Seit 1994 lebt sie in Erlangen und ist als Fremdsprachen- und Literaturdozentin sowie als Autorin tätig. Ihr Debütroman "Jeden Tag, jede Stunde" fand viele begeisterte Leser, war national wie international ein Bestseller und wurde in 30 Sprachen übersetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Zonta-Clubs.

Über Liebe und Schuld

Die Schriftstellerin liest in Herzogenaurach aus ihrem aktuellen Buch "Einatmen, ausatmen" - die berührende und mitreißende Geschichte einer Musikerin über Freundschaft, Liebe und Schuld. Am Krankenbett der Jazz-Sängerin Giorgia, die nach einem Unfall im Koma liegt, treffen sich drei Männer, die ihr auf unterschiedliche Weise verbunden sind. Die Männer wussten nicht voneinander, doch bald offenbart sich schmerzhaft für jeden von ihnen das Geheimnis ihrer Lebens- und Liebesgeschichten. Nach und nach verstehen die drei ihre Rolle in Giorgias Geschichte.

Begleitet wird Dragnic von der Saxofonistin Brigitte Meidel, die das Gelesene musikalisch aufgreift und die Stimmung auf ihrem Instrument atmosphärisch untermalt. Die Musikerin nimmt so die Gäste auch musikalisch mit in die Welt des Jazz und lässt die Besucher den Abend vielstimmig wie eine Jazz-Session erleben.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Jubiläumsprogramms zum 100-jährigen Bestehen von Zonta International statt. Die Service-Organisation berufstätiger Frauen unterstützt weltweit Projekte, um die Stellung der Frau zu fördern und zu verbessern.

Karten bei der "Kultur-Tafel"

Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Jugendhaus Rabatz, Erlanger Straße 56a in Herzogenaurach. Eintrittskarten gibt es zum Preis von zehn Euro in der Buchhandlung Bücher, Medien und mehr. Ein limitiertes Kartenkontingent für Berechtigte ist bei der "Kultur-Tafel" Herzogenaurach erhältlich. red