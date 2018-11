Ein Liederabend mit Schwung und Gefühl

Ausgezeichnete Darbietungen waren beim Liederabend im voll besetzten Peestener Dorfhaus zu hören. Die teilnehmenden Chöre sorgten für gute Laune und ließen die Besucher den Alltag vergessen.

Berthilde Zapf, Vorsitzende der Sängergruppe Thurnau-Kasendorf, betonte, dass der Gesang die Menschen verbinde. Musiker vollbringen mitunter aber auch gute Taten. So überreichte die Vorsitzende des gastgebenden Gesangvereins "Die Edelweißer", Marianne Leykam, an Pfarrer Michael Müller eine großzügige Geldspende aus dem Erlös des Kirchenkonzerts.

Nachdenkliche Texte

Der gemischte Gastchor aus Danndorf unter der gefühlvollen Leitung von Anja Richter überzeugte mit nachdenklichen Texten ("Nimm dir Zeit" und "Bajazzo") sowie der Rockballade "Ich wollte nie erwachsen sein" von Peter Maffay.

Die Gitarrengruppe Azendorf-Peesten unter der Leitung von Siggi Münch hatte bei ihrem Heimspiel mit den Klassikern "Weit weg", "You raise me up" oder "Wo ich auch stehe" sofort alle Zuhörer hinter sich. Die mit Schwung und viel Gefühl vorgetragenen Stücke sprachen Herz und Seele gleichermaßen an. Eindrucksvoll auch die stimmungsvolle Querflötenbegleitung von Annalena Schott.

"Die Edelweißer" überraschten im ersten Teil mit temperamentvollen Klassikern wie "Zwei kleine Italiener", "Hello. Mary Lou" und einem melancholischen "Heimweh". Spürbar die fleißige Probenarbeit in den tiefen Stimmen. Herausragend das neue Stück "My Way", das der umsichtige Chorleiter Frank Macht den jüngst verstorbenen Chormitgliedern widmete. Für die instrumentale Begleitung sorgten Johannes Macht (Kontrabass), Steffi und Barbara Macht (Saxofon) und Katharina Hübner (Gitarre).

Beendet wurde der abwechslungsreiche Musikabend mit den "Irischen Segenswünschen".

Bemerkenswert, dass auch jüngere Leute in den Chören mitwirkten. red