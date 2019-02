Vorstand und Ausschuss des Obst- und Gartenbauvereins haben Termine festgelegt. Um den 537 Meter hohen Hausberg der "Kunstadter" geht es bei einem Vortragsabend zum Thema "Ein Lied für den Kordigast und drumherum" mit Andreas Kerner aus Oberlangheim am Freitag, 15. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus "Die Scheune". Am Donnerstag, 21. Februar, besuchen die Gartenfreunde die Jahresversammlung des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege um 19 Uhr in der Peter-J.-Moll-Halle in Bad Staffelstein und am Samstag, 16. März, beteiligen sie sich an einem Gartenpfleger-Kurs des Kreisverbands von 9 bis 13 Uhr in der Umweltstation Weismain. Die Ehrung langjähriger Mitglieder und die Neuwahl der Führungsgremien stehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der "Scheune". Ihrer verstorbenen Mitglieder gedenken die Gartenfreunde in einem Gottesdienst am Dienstag, 23. April, um 19 Uhr in der Pfaffendorfer St.-Georgs-Kirche. bkl