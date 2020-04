Ein Licht der Hoffnung als kleiner Dank an Menschen, die jetzt wichtig sind

Zur Corona-Problematik ging uns folger Leserbrief zu: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Die Corona-Krise hat unser aller Leben verändert, und die Politik hat entsprechend reagiert und verschiedenste Verhaltensmaßnahmen angeordnet, die manche von uns als sehr einschränkend und belastend empfinden. Die Empfehlungen, z. B. so wenig wie möglich die eigene Wohnung oder das Haus zu verlassen, nur die notwendigsten Besorgungen zu erledigen, Gruppenansammlungen zu vermeiden, Mindestabstand zu halten, sind alles nur Maßnahmen zum Schutze unserer eigenen Gesundheit und der anderer Mitmenschen. Und da denke ich im Besonderen an die Menschen, die jetzt täglich ihre eigene Gesundheit für uns riskieren. An all die vielen Personen, die in der medizinischen Versorgung, in Arztpraxen, Apotheken, als Sanitäter, als Pflegekräfte in Krankenhäusern und Seniorenheimen oder ambulant in Wohnungen älterer und kranker Mitbürger Hilfe leisten. Ich denke aber auch an die Verkäuferin an der Kasse, an Personen, welche die leer gekauften Regale auffüllen, an die Postbotin und den Paketzusteller, kurz, ich denke an all die, die durch ihren Einsatz und ihre Arbeit ihre eigene Gesundheit gefährden, aber so die Versorgung unserer Bevölkerung stemmen. Und ihnen gilt meine Hochachtung und auch mein Dank.

Und zum Zeichen des Dankes und der Hochachtung stellen wir jetzt bei uns zu Hause seit einigen Tagen jeden Abend um 20 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster (könnte natürlich auch ein elektrisches Licht sein, aus Feuerschutzgründen). Ein Licht der Hoffnung, wie viele Bürger in Italien es schon seit Wochen tun. Ein Licht als kleiner Dank für jene Mitbürger, die durch ihren Einsatz uns die Hoffnung geben, diese Corona-Krise bewältigen zu können.

Und wenn Sie das auch so sehen wie ich, dann machen Sie es doch auch so.

Monika Faber

Lichtenfels