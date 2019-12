Ein letztes Mal einkaufen im Campingbahnhof

Herzogenaurach — In Herzogenaurach geht eine Ära zu Ende. Da er zum Jahresende schließen muss - der Pachtvertrag durch die Stadt Herzogenaurach wurde nicht verlängert - war beim Campingbahnhof in Herzogenaurach am Samstag vor Weihnachten letzter Verkaufstag.

Austausch

Eingerichtet im Jahr 1986, war der Campingbahnhof über sein reichhaltiges Angebot hinaus auch ein Kommunikationspunkt für Campingfreunde, wo sich über größere und kleinere Probleme im Bereich Campen und Bergwandern etc. ausgetauscht wurde. Eigentlich hatten Brigitte und Dietmar Marscholik gehofft, noch einige Zeit ihre Kunden mit ihren Ausrüstungsgegenständen und ihrem Wissen weiterhelfen zu können. Die Verantwortlichen in der Stadt Herzogenaurach hatten ihnen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Thilo Schaufler und Kollegen hatten noch einen Flyer erarbeitet, der sich für den Erhalt aussprach. "Wir sagen Auf Wiedersehen Camping Bahnhof. 30 Jahre sind schnell vergangen - doch wir lassen euch nicht im Stich."