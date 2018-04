Ein letzter Vergleich

Der BTTV-Kreis Rhön führt am Sonntag, 29. April, das Kreis-Ranglistenturnier für die Erwachsenen in Mellrichstadt in der Sporthalle des Martin-Pollich-Gymnasiums durch. Ausgeschrieben sind Einzelwettbewerbe für die Männer der Leistungsklassen A, B, C und D sowie für die Frauen.



Sich einmal mit anderen messen

Da die Vor-, Zwischen- und Endrunden im System "Jeder gegen jeden" ausgetragen werden, können die Teilnehmer mehrere Spiele absolvieren, um sich mit Akteuren zu messen, mit denen man es nicht während der Meisterschaftsrunde zu tun hat. Startberechtigt sind auch die Jungen und Mädchen des Geburtsjahrgangs 2001 sowie alle Jugendlichen mit einer Spielberechtigung für den Erwachsenensport.



Letzte Chance zur Teilnahme

Dieses Turnier ist die letzte Veranstaltung des bisherigen Rhönkreises. Außerdem ist es auch das letzte Ranglistenturnier auf unterer Ebene, weil infolge der Strukturreform des BTTV in Zukunft nur noch auf "höherer" Ebene gespielt werden soll. kzi