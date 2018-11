Ein "Letzte-Hilfe-Kurs" für Angehörige

Der Kronacher Hospizverein informierte seine Mitglieder während der gut besuchten Hauptversammlung unter anderem über wichtige Themen der Zukunft. Dazu gehören werde auch ein "Letzte-Hilfe-Kurs", der Grundwissen für Angehörige vermitteln soll, um ihnen Sicherheit im Umgang mit Sterbenden zu vermitteln. Die Neuwahlen brachten keine Überraschung, denn die bestehende Vorstandschaft hatte sich schon im Vorfeld dazu bereiterklärt, den Verein noch einmal zwei Jahre zu führen.

Der "Letzte-Hilfe-Kurs" wird vier Module umfassen, erläutert Koordinatorin Brigitte Raabgrund. Insgesamt werden die Themen: sterben, versorgen, Leiden lindern und Abschied nehmen die Agenda bilden. Dieses Angebot richte sich dann sowohl an die VHS, als auch an Seniorenheime und Frauenkreise.

Mehr Männer gewünscht

Koordinatorin Annette Hümmer sprach unter anderem über die Vorgehensweise, wenn ein Angehöriger Hilfe erbittet. Ein Beratungsgespräch zähle hierbei nicht zur Trauerbegleitung, meint sie. "Aber wir haben derzeit offiziell 37 Begleiter, von denen 20 bis 25 auch einsetzbar sind. Wenn eine Begleitung abgeschlossen wurde, dann muss man erst einmal eine Pause einlegen. Dabei kann auch jeder selbst entscheiden, ob er diese Aufgabe bei einem Schwerkranken oder Sterbenden übernehmen möchte. Die Menschen müssen ja auch zueinander passen." Mehr Männer bräuchten sie, denn da sei das Angebot leider begrenzt, bedauerte Annette Hümmer. Derzeit laufe gerade ein Hospizbegleiterkurs in Pressig mit 13 Teilnehmern. "Das bedeutet immerhin 120 Unterrichtseinheiten und 20 Stunden Praktikum." Sie bedauerte auch, dass der Verein das ein- oder andere Mal von Angehörigen gebeten werde, sich nicht als Hospizverein zu erkennen zu geben, sondern lieber als jemand von der Caritas beispielsweise. "Das lehnen wir grundsätzlich ab. Die Sterbenden haben ein Recht auf die Wahrheit und fordern das auch ein."

Die Arbeit der Trauergruppen umriss Iris Zinkand mit bewegenden Worten. Sie beschrieb auch die große Palette an Emotionen, die beim Verlust einer geliebten Person auftreten. "Weinen, Dankbarkeit, Sehnsucht, Wut, Schuldgefühle, Erleichterung, Hoffnungslosigkeit, Angst und Unsicherheit, all das hat seine Berechtigung." Sie machte auch auf die Veränderungen aufmerksam, die der Tod mit sich bringe: "Die weggebrochene Sicherheit, wenn jemand plötzlich fehlt, die gemeinsame Zeit, die man geteilt hat, räumliche Schwierigkeiten und finanzielle Unsicherheit. Auch können die eigenen Werte und Erfahrungen erschüttert und in Frage gestellt werden." Aufgefangen mit all ihren Sorgen und ihrem Leid werden Angehörige dann beim Kronacher Hospizverein. Iris Zinkand: "Wir bieten Trauereinzelgespräche, in denen Augenmerk auf das soziale Umfeld gelegt wird. Bei Bedarf vermitteln wir hier auch Kontakte zu weiteren Anlaufstellen."

Die Kindertrauergruppe

Ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal habe der Kronacher Hospizverein aber durch seine Kindertrauergruppe "Horizont". Hier brächten Kinder vor allem auf kreative Art ihre Emotionen zum Ausdruck. Entstanden seien dabei auch Bilderrahmen für die Verstorbenen und Schatzkästchen für die Erinnerungen. Am Ende machte Iris Zinkand noch auf das Angebot des offenen Gesprächskreises von Resi Jakob aufmerksam. Er findet an jedem 2. Monat im Monat ab 9 Uhr in den Hospizräumen statt.

Zweite Vorsitzende Anja Männl gab einen kurzen Abriss über Arbeitsgemeinschaft der oberfränkischen Hospizvereine. Auch Vorsitzender Peter Witton sprach das Thema an, ob der Name "Hospiz" nicht manchmal im Weg sei. "In diesem Punkt ist für mich immer wieder die Namensänderung der katholischen Kirche von ,letzte Ölung' in ,Krankensalbung' ein gutes Beispiel, um Ängste zu nehmen." Weiter ging er auch kurz auf die allgemeine Palliativversorgung, die von Hausärzten durchgeführt werden könne und auf die "Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung" ein, die Krankenhäuser oder niedergelassene Ärzte durchführen. "Es gibt aber kein Sterben ohne Leid. Wer so etwas verspricht, erweckt Wünsche, die man nicht erfüllen kann. Um Schmerzfreiheit zu erreichen, wäre eine Narkose notwendig." Und Witton weiter: "Menschliche Zuwendung und optimale medizinische Versorgung soll unsere Antwort sein. Sie soll erreichen, dass Menschen nicht den Wunsch haben, sich umzubringen oder für den Todescocktail in die Schweiz zu fahren."

Schriftführerin Ingrid Steinhäußer gab einen Ausblick auf 2019. Natürlich stehe der 25. Geburtstag des Kronacher Hospizvereins im Fokus. Hier plane man am 12. Oktober eine Feier im Schützenhaus. Schatzmeister Frank Schuberth konnte man die Freude über den positiven Kassenstand im Gesicht ablesen. Ein dickes Plus von etwa 14 000 Euro habe man 2018 einfahren können und außerdem auch "gut gewirtschaftet." So blieben unter dem Strich Rücklagen von etwa 78 000 Euro. Maria Löffler