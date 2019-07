Ein Leben, von Arbeit geprägt

Meta Brocke feierte im BRK-Mehrgenerationenhaus in Michelau 90. Geburtstag im Kreis ihrer Angehörigen und Bekannten.

Die in Schwürbitz geborene und in Marktgraitz aufgewachsene Jubilarin war zunächst als Korbmacherin tätig, ehe sie in der Gaststätte "Preußischer Hof" 20 Jahre im Service und dann noch über zehn Jahre im Schloss Schney als Hausdame bis zur Rente beschäftigt war. Aus der 1947 geschlossenen Ehe mit ihrem früh verstorbenen Mann Günter gingen fünf Kinder hervor. Später lernte sie Erhard Brocke kennen, den sie 1973 ehelichte und mit ihm noch die Tochter Sandra hatte. Allerdings verstarb er bereits 1999 im Alter von 65 Jahren.

"Das Leben meiner Mutter war von Arbeit geprägt", stellte die Tochter Veronika Werner fest. So habe sie noch 1980 mit über 50 Jahren ein Haus gebaut. Gerne habe sie später auch immer wieder einige der 15 Enkel betreut. Mittlerweile kann sie sich auch über 14 Urenkel freuen. Wichtig ist Meta Brocke ihr Glaube. Am Sonntag besucht sie gerne den Gottesdienst in der katholischen Kirche von Schney, und wenn dies nicht möglich ist, verfolgt sie den Fernsehgottesdienst. Da sie stets gerne unter Leuten war, ist es für sie eine große Freude, wenn sie ihre Tochter Veronika, bei der sie seit 2006 wohnt und die sie auch zusammen mit der weiteren Tochter Petra Wittmann betreut, am Sonntag in eine Gaststätte zum Mittagessen oder in ein Café einlädt. Obwohl Meta Brocke mittlerweile zweimal täglich von der Diakonie betreut wird, ist sie noch sehr aktiv, geht zweimal wöchentlich zur Seniorengymnastik und schaut sich Fernsehsendungen wie "Dahoam is dahoam" an.

Unter den zahlreichen Gratulanten befand sich auch die 2. Bürgermeisterin Sabine Rießner, die mit einem Geschenk die Glückwünsche der Stadt überbrachte, und Stadtpfarrer Roland Neher. thi