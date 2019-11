Ein Leben voller Arbeit und Freude

Das seltene Jubiläum einer eisernen Hochzeit - 65 Ehejahre - haben am Dienstag Konrad und Magdalena Förtner, geborene Hartlöhner, im Herzogenauracher Ortsteil Burgstall gefeiert. Mit den Glückwünschen der Stadt und der Kirchengemeinde im Gepäck schauten auch Bürgermeister German Hacker (SPD) und die evangelische Pfarrerin Karola Schürrle vorbei.

Die 84-jährige Magdalena und ihr drei Jahre älterer Mann Konrad freuten sich sichtlich über den Besuch, dabei wurde viel gelacht. Der Bürgermeister hatte auch ein Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und dazu einen Kalender mit bayeri-schen Landschaften mitgebracht. Dieser wurde gleich nach fränkischen Motiven durchsucht und der Jubilar wurde nicht enttäuscht, denn auch Franken wurde berücksichtigt. Eine kleine Kritik hatte er aber doch, denn aus Oberbayern sind mehr Motive im Kalender.

Das Fest der eisernen Hochzeit feierten das Paar in kleinem Rahmen zu Hause in Burgstall. Zur eigentlichen großen Feier mit sieben Kindern, zehn Enkeln und acht Urenkeln hat das Jubelpaar für Samstag ins Gasthaus Bär eingeladen.

Das Paar kennt sich bereits seit der Schulzeit, aber erst in den 1950er Jahren, als beide im damaligen Wirtshaus Tiefel von den Älteren das Tanzen beigebracht bekamen, kamen auch sie sich näher und feierten am 26. November 1954 ihre Hochzeit.

Auch zum 65. Hochzeitstag gab es für Magdalena Förtner von ihrem Konrad einen großen Hochzeitsstrauß mit roten Rosen. Die ersten Jahre waren nicht einfach, nach dem frühen Tod seines Vaters musste Konrad Förtner die Milchsammelstelle unmittelbar neben dem heimischen Hof übernehmen und lieferte bis 1980 die Milch aus Burgstall in die Herzogenauracher Molkerei. Der landwirtschaftliche Betrieb, den sie 1971 aufgaben, erforderte viel Kraft und Ausdauer.

"Die Arbeit in jungen Jahren hatte auch was Gutes, so sind wir bis heute fit geblieben", verriet das Paar. Nebenbei war Konrad Förtner auch fünf Jahre Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Burgstall und anschließend noch viele Jahre Zweiter Kommandant.

Nie zu alt für den Stammtisch

Auch geht der Jubilar regelmäßig zu zwei Stammtischen, einen davon hat er vor 23 Jahren sogar gegründet. Nach Aufgabe der Landwirtschaft ging Förtner zum Werkschutz bei Schaeffler, es sollten wegen der Krankenversicherung nur ein paar Monate sein und am Ende wurden 25 Jahre daraus.

Die Lebensfreude des Paares ist ungetrübt, das sah man den beiden an, als sie aus den 65 Jahren erzählten. Dabei verheimlichten sie nicht, dass es schon mal Streitigkeiten wie nahezu in jeder Ehe gab. "Ein Streit muss am nächsten Tag vorbei und vergessen sein, und in all den 65 Jahren wurde nie das Wort Scheidung gedacht, geschweige denn ausgesprochen", erzählte Förtner schmunzelnd.