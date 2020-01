Am Samstag, 1. Februar, findet in der Steigerwaldklinik von 14 bis 18.30 Uhr ein Infotag für Bürger unter dem Motto "Ein Leben lang zu Hause wohnen" statt. Im Rahmen von Vorträgen, Führungen durch die Ausstellung "9x Ofra" und anhand von Informationsständen können sich Interessierte zum Thema "Wohnen im Alter" informieren. Mit einem "Altersanzug" kann man auch einmal selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit altersbedingten körperlichen Einschränkungen in der eigenen Häuslichkeit zurechtzukommen. Anhand eines Hindernisparcours lässt sich zudem erfahren, warum selbst kleine Schwellen für Rollatoren oder Rollstühle zum Hindernis und zur Stolperfalle werden können. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei erreichbar. Vor Ort stehen eine tragbare induktive Höranlage und Hörverstärker zur Verfügung. red