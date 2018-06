Ein Leben lang im Verein

red



Die diesjährige Jahreshauptversammlung des FV Giech fand in den Räumen des vereinseigenen Sportheims statt. Nach der Begrüßung durch Verwaltungsvorsitzenden Matthias Wüste und dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder folgten die Berichte der Vorsitzenden und der Gruppenleiter.Sportvorstand Frank Ruppenstein und Spielleiter Mathias Link ließen die abgelaufene Saison der ersten Mannschaft Revue passieren. Sie konnte die Kreisklasse leider nicht halten, so dass man nächstes Jahr in der A-Klasse antreten muss.Als nächstes berichtete Silke Gabler, zuständig für Finanzen, vom laufenden Geschäftsjahr 2017. Sie gab einen kurzen Abriss hinsichtlich der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben . Aufgrund weggefallender Veranstaltungen des Ortskulturrings wie die Narrensitzung und die Theateraufführungen fehlten Einnahmen. Weiterhin wurden der Kassenstand und die Verbindlichkeiten des Vereins dargelegt. Aufgrund der Rücklagen und dem guten Zustand des Vereinsgeländes ist der FV Giech für die Zukunft gut gerüstet. Ziel in den nächsten Jahren ist die Entschuldung und der Aufbau von Rücklagen.Abschließend erfolgten die Ehrungen der langjährigen Mitglieder des FV Giech. Die Goldene Vereinsnadel aufgrund besonderer Verdienste erhielten Andreas Döpp, Elisabeth Dippold, Hildegard Gabler, Adelheid Goppert, Harald Goppert, Silke Zellmann sowie Roland Firnstein.Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Werner Dittrich, Alexandra Dittrich, Werner Brückner, Michael Firnstein, Bastian Endres, Michael Gabler, Sabine Gabler, Thomas Gabler, Marion Amon, Lukas Goppert, Markus Kaiser, Daniel Nüßlein, Manuel Schauer und Matthias Stretz ausgezeichnet.Ehren für 40 Jahre im Verein erhielten Walter Götz, Werner Freudensprung, Gottfried Freudensprung, Detlef Dremel, Marianne Krön, Klaus Zeck, Berta Weyer, Elfriede Richter, Udo Rebhann, Oliver Oleschowski, Thorsten Lorenz, Georg Lehmann , Adele Helmschrott, Ulrich Roth und Gunda Herold.50 Jahre Mitgliedschaft beim FV Giech können Siegfried Zipfel, Hans Zenk, Ulrich Zeck, Werner Voll, Alfons Diller, Alfred Diller, Georg Diller, Michael Gabler, Horst Schwämmlein, Peter Schönlein, Gerhard Schönlein, Heinrich Schmittschmitt, Hans-Karl Postler, Sieglinde Pelka, Hans Pelka, Josef Hoh, Georg Dumpert und Heinrich Schickentanz vorweisen. Sogar 60 Jahre im Verein sind Erwin Zeck, Theo Molitor, Herbert Schönlein, Georg Voll, Oskar Zenk und Erwin Friedmann. Die vier Mitglieder, die eine 70-jährige Vereinstreue aufweisen können und somit seit der Gründung im Verein sind, wurden im Rahmen des Festkommerses beim 70. Jubiläum des Vereins geehrt.