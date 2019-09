Ein Kurs gegen die Sucht

Zum dritten Mal in Folge bietet die Präventionsstelle des Kreisjugendamts Kronach das Selbstkontrolltraining "Skoll" an. Dabei handelt es sich um ein Frühinterventionsprogramm zur Förderung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Suchtstoffen und verhaltensbezogenen Problemen. Der nächste Kurs beginnt am 19. September.

Drogenbericht

Der Bedarf eines präventiven Angebots lässt sich unter anderem an den aktuellen Zahlen des europäischen Drogenberichts 2019 und des Drogen- und Suchtberichts der Bundesregierung 2018 erkennen. So ist zum Beispiel die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, die mindestens einmal im Monat Rauschtrinken betreiben, mit circa 14 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen und 38 Prozent der 18- bis 25-Jährigen hoch. Des Weiteren haben etwa 35,8 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren bereits illegale Drogen konsumiert. Dabei bleibt Cannabis bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen europaweit die am häufigsten konsumierte illegale Droge, wobei seit 2011 ein Anstieg des Konsums zu beobachten ist. Generell stieg die Bereitschaft der jungen Erwachsenen, illegale Drogen zu konsumieren, in den vergangenen Jahrzehnten an. Um Menschen mit riskanten Konsum- und Verhaltensformen frühzeitig erreichen zu können, ist es notwendig, an die individuelle Lebenssituation angepasste Angebote vor Ort zur Verfügung zu stellen.

Vor diesem Hintergrund wurde "Skoll" im Jahr 2008 vom Bundesministerium für Gesundheit als Modellprojekt gefördert. Im Mittelpunkt des Trainings steht, bei den Teilnehmern einen kritischen Umgang mit Suchtmitteln wie zum Beispiel Alkohol, Zigaretten, Drogen sowie riskanten Verhaltensweisen beispielsweise Glücksspiel zu erreichen.

Inhalte des "Skoll"-Trainings sind unter anderem das Erfassen von ambivalenten Gefühlen, das Erkennen von Risikosituationen, Stressmanagement, der Umgang mit Konflikten oder das Vorgehen bei Krisen/Rückfällen. Unter Berücksichtigung von individuellen Faktoren der Teilnehmer gilt es, die Eigenverantwortlichkeit zu fördern. "Skoll" ist ein Programm für alle, die sich fragen, ob sie einen riskanten Konsum oder problematisches Verhalten aufweisen, die ein risikoarmes Verhalten anstreben, die Selbstmanagementstrategien erlernen oder sich vor Abhängigkeit schützen möchten.

Zehn Einheiten

Der Kurs, der am 19. September beginnt , richtet sich an Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren. Das Training umfasst zehn Einheiten von jeweils circa zwei Stunden, die jeden Donnerstag um 18 Uhr, im Landratsamt Kronach stattfinden. Dabei handelt es sich um ein kostenfreies Angebot der Präventionsstelle des Landratsamtes. Weitere Informationen zum Angebot liefert auch ein Flyer, welcher auf der Homepage des Landkreises Kronach unter landkreis-kronach.de, Rubrik Kreisjugendamt - Prävention zur Verfügung steht. Aktuell sind nur noch wenige Plätze frei.

Anmeldung

Eine Anmeldung zum Training oder Rückfragen sind telefonisch oder per E-Mail bei der Präventionsstelle des Kreisjugendamts, Nadine Förtsch und Hedwig Krutsch, unter der Telefonnummer: 09261/678292 oder per E-Mail an nadine.foertsch@lra-kc.bayern.de möglich.