Ein Kronacher Original ist gegangen

Karl-Heinz Hofmann Die historischen Gruppen rund um das Kronacher Historische Stadtspektakel trauern um Gerhard Kremer. Kremer ist nach kurzer schwerer Krankheit vor einigen Tagen im Alter von erst 50 Jahren verstorben.

Gerhard Kremer, geboren ausgerechnet am 1. April im Jahr 1969, war ein Kronacher Original und Gründungsmitglied für das Historische Stadtspektakel im Jahr 1996. Seit dieser Zeit war er "Der Bräuknecht". Er hat die Gruppe der "Bräuknechte und Wirtzweiber" maßgeblich geprägt und war in dieser Funktion gruppenübergreifend als Autorität geachtet, geschätzt und anerkannt. Kremer war mit Leib und Seele der Kronacher Historie verschrieben und zeigte großes Engagement, blieb damit aber immer im Hintergrund. Die historischen Gruppen rund um das Historische Stadtspektakel in Kronach haben einen guten Freund verloren.

Der Trauergottesdienst findet am Dienstag, 21. Januar, um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer statt, gegen 16 Uhr ist die Urnenbeisetzung am Familiengrab.