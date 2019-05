Ein Krönchen für die Schenke

Seit 60 Jahren besteht in Königsberg in der Marienstraße die "Herrenschenke". Mitten in der Königsberger Altstadt bietet sie nicht nur Königsbergern sondern auch jedes Jahr vielen Besuchern von auswärts einen gastfreundlichen Aufenthalt. Seit 1991 wird die "Herrenschenke" von Anja Beyersdorfer und ihrer Familie geführt. Ihren Ursprung hat die "Herrenschenke" im ehemaligen Anwesen Krapp. Sie wurde von den Großeltern von Anja Beyersdorfer, Josefa und Leopold Eiring, im Jahr 1959 dort gegründet. Der Name "Herrenschenke" geht auf den Herrenhof zurück, der in unmittelbarer Nähe stand. Zehn Jahre später, 1959, zog die "Herrenschenke" ins ehemalige Pfarrhaus in der Marienstraße ein. Anfang der 80er Jahre hatten Tochter Elfriede und Karl-Hermann Beyersdorfer die "Herrenschenke" übernommen und renoviert.

Dieses 60 jähriges Bestehen wurde an zwei Tagen gebührend mit Musik und Sonderpreisen gefeiert. Etwas Besonderes hatte sich dabei Christian Hafke einfallen lassen, der Anja Beyersdorfer als "Königin des Küchenreichs, Anja I." mit einem Blumenkranz krönte.