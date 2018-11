Ein Kreisel, wo keiner fahren soll

Es ist eine ganze Weile her, dass ich mich an gleicher Stelle schon einmal kritisch mit dem Thema Kreisel auseinandergesetzt habe. Also, ich meine jetzt nicht das zumindest in Kreuzworträtseln existierende Kinderspielzeug (mit sieben Buchstaben), sondern die intelligenten Lösungen für eine stressfreie und meist ungehinderte Kreuzungsbewältigung im Straßenverkehr.

Der Landkreis Kulmbach ist ja nach wie vor äußerst rückständig, wenn es um den Bau dieser segensreichen Dinger geht. Während in nahezu allen anderen Ecken unserer Republik zur Freude der Verkehrsteilnehmer selbst komplizierteste Kreuzungen unspektakulär entschärft werden, scheut man sich in heimischen Gefilden, weil ... tja, warum eigentlich?

Völlig unverständlich wird das Ganze, wenn dann plötzlich Kreisel an Stellen entstehen, an denen eigentlich gar keine Autos fahren dürften. Beispiel Melkendorf. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass am Ende der neuen Umgehung in Fahrtrichtung Kulmbach an der Abfahrt in Höhe des Umspannwerks der Hinweis nach Kulmbach fehlt. Nur "Melkendorf" ist auf den Schildern zu lesen. Der Verkehr Richtung Kulmbach und B 85 wird weiter Richtung Burghaig geleitet.

Na klar, denken Sie. Man will halt die Schauer-Kreuzung entlasten. Das leuchtet ein, doch wenn dem so sein sollte, dann macht der Kreisel auf der alten Verbindung zwischen Kulmbach und Melkendorf überhaupt keinen Sinn. Hat man den vielleicht für die Autofahrer angelegt, die vergessen haben, schon vor dem TSV-Sportplatz nach Melkendorf abzubiegen? Ich verstehe das nicht. Dietmar Hofmann