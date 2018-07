Ein Kratzer im grauen Chevrolet

Ein 47-jähriger Mann stellte am Montagvormittag sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Kronacher Straße ab. Als er wieder zu seinem Pkw kam, stellte er einen Kratzer an der hinteren rechten Seite fest. Der Schaden war offenbar durch ein ausparkendes Fahrzeug verursacht worden. Am Chevrolet entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.