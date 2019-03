Ein Krachen um 5 Uhr in der Burgerhofstraße

Am Montagmorgen gegen 5 Uhr hat ein 76-Jähriger in der Burgerhofstraße in Forchheim ein Krachen gehört. Als er aus dem Fenster sah, konnte er noch einen Lkw, welcher mit Dixi-Toiletten beladen war, wegfahren sehen. Der Mann musste sodann an seinem Haus sowie einem Blumenkübel aus Beton Beschädigungen im Gesamtwert von circa 300- Euro feststellen. Offensichtlich war der bislang unbekannte Lkw-Fahrer am Haus entlanggeschrammt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon 09191/7090-0.