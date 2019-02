Ein Konzert zum Valentinstag

Der Chor InTakt des Gesangvereins Garitz und die Hammelburger Gesangs- und Instrumentalgruppe GuIG geben ein Chorkonzert. Bereits 2017 gab es Konzerte in Hammelburg und in Garitz. Diesmal geht es um "Liebeserklärungen zum Valentinstag". Das Chorkonzert findet am 14. Februar in der St.-Elisabeth-Kirche Garitz statt. Mal heiter, mal melancholisch werden am Valentinstag deutschsprachige und internationale Lieder präsentiert. Dabei spannt sich der Bogen "Can you feel the love tonight" über "Bridge over troubled water" bis hin zum Mondaufgang in Matthias Claudius' Kunstlied der Romantik. Maria Heckmann rezitiert Liebespoesie verschiedener Stilrichtungen. Die Leitung des Konzerts, das um 19 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche beginnt, liegt bei Stefan Ammersbach. Der Eintritt ist frei. Foto: Peter Klopf