Ein Konzert zum Jubiläum

Am Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr, veranstaltet der Musikrat Stadt und Landkreis Bamberg e.V. in der Burgebracher Steigerwaldhalle anlässlich seines 40-jährigen Bestehens ein großes Jubiläumskonzert. Der Musikrat ist die Dachorganisation aller Musik- und Gesangvereine in der Stadt Bamberg und im Landkreis Bamberg.

Instrumental wird das Programm vom Auswahl-Kreisorchester des Nordbayerischen Musikbundes, Kreisverband Bamberg, unter Leitung von Christian Lang, den Leistungschören des Fränkischen Sängerbundes, dem Kreisjugendchor Bamberg unter Leitung von Wolfgang Reh, der Frauenvokalgruppe "Frequenzia" Burgebrach unter Leitung von Jasmin Steiner sowie vom örtlichen Männerchor vom MGV "Im Steigerwald" Burgebrach unter Leitung von Reinhold Stubrach ausgestaltet. Zu dieser Konzertveranstaltung ist die gesamte Bevölkerung bei freiem Eintritt eingeladen. red