Ein Konzert zum Erntedank gibt es am Sonntag, 6. Oktober, 19 Uhr, in der St.-Bartholomäuskirche in Pegnitz. Werke von Mario Bürki, Richard Wagner, Ray Charles und anderen spielt das Blechbläserensemble "Noris Brass" unter der Leitung von Susumu Kakizoe. Der Eintritt ist frei. Das Blechbläserensemble besteht seit 1986, zunächst als Quintett, später als Sextett und seit 1996 in der großen Besetzung mit fünf Trompeten, zwei Hörnern, vier Posaunen, Tuba, Pauken und Schlagzeug. Die entscheidenden Stimmen sind mit ausgebildeten Berufsmusikern besetzt. red