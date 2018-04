Ein Konzert von Brahms bis ABBA

Die Kissinger Sängervereinigung veranstaltet ihr Frühlingskonzert am Sonntag, 13. Mai. Es steht im Zeichen des 175-jährigen Bestehens des Vereins, das 2020 begangen wird. Das Konzert mit dem abwechslungsreichen Programm beginnt um 19.30 Uhr in der Wandelhalle. Unter der Gesamtleitung von Hermann Freibott erklingen Musik und Lieder aus verschiedenen Epochen von Brahms bis ABBA. Mitwirkende sind die vier Chöre der Kissinger Sängervereinigung und der von Antje Kopp geleitete Jugendchor "CHORisma". Als Solist tritt ein namhafter Akkordeonspieler aus Russland auf. Er wird Lieder aus jedem der drei Vereins-Epochen präsentieren. Mit seinem Instrument knüpft er an das Gründungsjahr 1845 an, in welchem das Akkordeon im deutschen Sprachraum einst populär wurde. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de ) erhältlich. Foto: Sigrid Metz