Ein Konzert mit Musik für die Seelen

Zum Konzert mit "4 Souls" sind alle Liebhaber von Songs für die Seele am Freitag, 13. Dezember, nach Adelsdorf in die Pfarrkirche eingeladen. Hinter dem Namen "4 Souls" verbirgt sich eine Akustikband, die inzwischen deutschlandweit für Aufsehen sorgt. ""4 Souls" sind kein Casting-Produkt, sondern langjährige Freunde, die eine tiefe Seelenverwandtschaft verbindet. Deshalb machen sie auch Musik "4 Souls", also für die Seelen. Seit 2013 verzaubern sie die Konzertbesucher mit ihrem Bühnenprogramm "All you need is love" und interpretieren Welthits in ihrem eigenen unverwechselbaren Sound. Es erklingen Songs für die Seele, schöne Harmonien und "4 Souls"-typische Covernummern von den Beatles, Eagles, Whitney Houston, Eric Clapton, America, Elton John und vielen mehr. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Die Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro im Pfarrbüro, im Landhotel "Drei Kronen" und bei Bücher-Schmidt erhältlich. Foto: Michael Busch