Ein Konzert fürs neue Jahr

Das neue Jahr beginnt beim Neujahrskonzert mit dem Prager Rundfunkorchester unter dem Dirigat von Christian Schulz am Mittwoch, 1. Januar, ab 17 Uhr im Max-Littmann-Saal. Die musikalische Reise durch mehrere Kontinente lässt traditionelle Walzer gepaart mit der "Symphonie aus der neuen Welt" von Dvorák erklingen. Als Solistin ist Sopranistin Minji Kim zu Gast. Dieses musikalische Reiseabenteuer verbindet die "Alte Welt" mit der "Neuen Welt" mittels zauberhafter Klänge, die untrennbar mit unserer Konzerttradition verbunden sind, wie der Konzertveranstalter mitteilt. Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Alle Infos und Termine des Kissinger Winterzaubers sind online unter www.kissingerwinterzauber.de zu finden. Foto: Jinyong Kim