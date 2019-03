Ein Konzert für neues Kinderhospiz

Ein besonderes Konzertereignis findet am Samstag, 23. März, um 19 Uhr im Forum der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf statt. Die Band "Variabel" präsentiert ihr Konzertprogramm "Glückwunsch - eine Reise durch mein Leben". Mit der steigenden Nachfrage nach den neuen geistlichen Liedern der Band wuchs auch der Anspruch der Musiker. Heute gehören zur Band zehn Musiker sowie zwei Techniker. Drei Musiker haben am Samstag ein "Heimspiel", da sie Mitarbeiter der Barmherzigen Brüder sind. Ihr Konzertprogramm "Glückwunsch" ist eine Inszenierung aus Musik, Licht, Videos und guten Gedanken über Glück. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Neubau eines Kinderhospizes in Bamberg sind willkommen. red