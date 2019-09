Die Stadt veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Gesangsduo "Regenbogen" am Sonntag, 29. September, ein Benefizkonzert. Der Erlös soll der Ehrenamtsbörse Höchstadt zugute kommen. Diese übernimmt seit Jahren ehrenamtlich Fahrdienste für Senioren und Bedürftige und erledigt für sie Einkäufe sowie Dienstleistungen rund ums Haus. Die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Gerald Brehm. Beginn ist um 15 Uhr in der Fortuna-Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9 in Höchstadt. Der Eintritt ist frei. red