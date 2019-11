Ein Konzept für Lonnerstadt

Was gibt einem Dorf Identität, macht es zu einem unverwechselbaren Ort? Für ihren Ort haben sich Lonnerstadter Bürger Zeit genommen und in drei Workshops zusammengetragen und diskutiert, was ihnen wichtig ist. Die Ergebnisse der Arbeit sollen im nächsten Jahr in einer Gestaltungsfibel zusammengefasst werden, berichtete Landschaftsplanerin Barbara Göbel vom Burghaslacher Büro Müller-Maatsch.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es darum, den Jahresantrag für die Städtebauförderung auf den Weg zu bringen. Unter die Förderrichtlinien fällt auch die genannte Gestaltungsfibel. Damit Maßnahmen im Rahmen des Integrierten städtischen Entwicklungskonzepts (ISEK) überhaupt gefördert werden, sei ein Gesamtkonzept, das in die Zukunft hinein reiche, notwendig. Auch die Kosten dafür schlagen sich im Jahresantrag für 2020 nieder. Des Weiteren werden private Modernisierungsmaßnahmen sowie die dazu nötige gestalterische Beratung mit zusammen 60 000 Euro angemeldet.

Unterm Strich werden für das Jahr 2020 Maßnahmen und Planungen in Höhe von 121 000 Euro zur Förderung angemeldet. Alle weiteren geplanten Maßnahmen - und das sind in der Summe mehr als 300 000 pro Jahr - verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2023.