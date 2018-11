Ein Koffer gegen Vorurteile

Aktuell liegt der Fokus der Projektarbeit des Soroptimist International Clubs Bamberg-Kunigunde auf den Themen Bildung und Erziehung. Schwerpunkt ist das gleichnamige Projekt "Wissen macht Spaß", mit dem der Bamberger Club unbürokratische und schnelle Lern-, Förder- und Integrationshilfe für Hauptschulen ermöglicht. Jetzt durfte sich aber auch der Förderverein "Zelt der Religionen" über 1000 Euro freuen. Club-Präsidentin Jutta Schimmelpfennig übergab die Spende gemeinsam mit Schatzmeisterin Karin Meyer, Schriftführerin Karin Dengler-Schreiber, Professor Heidrun Alzheimer und Annegret Reiter an Andrea Hofmann, Geschäftsführerin des Fördervereins "Zelt der Religionen", und Dekan Hans-Martin Lechner, den Fördervereins-Vorsitzenden. "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende ein Bildungsprojekt unterstützen können, das den interreligiösen Dialog an Schulen fördert", sagt Jutta Schimmelpfennig.

Konkret fließt das Geld in das Projekt "Früh üben - Interreligiöser Dialog für Kinder", das der Förderverein "Zelt der Religionen" seit diesem Jahr in Stadt und Landkreis Bamberg organisiert. "Wir bieten Schulen an, dass wir mit unserem Interreligiösen Koffer und einem pädagogischen und multireligiösen Team in die Klassen kommen", erklärte Diakonin Andrea Hofmann bei der Spendenübergabe.

Von der Offenheit zur Toleranz

Ziel sei es, die Neugier der Kinder zu wecken, auch andere Glaubensrichtungen zu entdecken. "In unserem Koffer finden sich wichtige Schriften, Materialien und Utensilien der großen abrahamitischen Religionen Christentum, Judentum und Islam", sagte Hofmann. Über die Symbole kämen die Schüler dann ins Gespräch. "Und erst mit dieser Offenheit kann Toleranz entstehen und können Vorurteile abgebaut werden", ist das Team des Fördervereins überzeugt. Konzipiert ist das Angebot für 3. bis 7. Klassen aller Schulgattungen. "Und die Nachfrage aus den Schulen ist da", berichtete Andrea Hofmann den Soroptimistinnen.

Weitere Informationen zum Schulprojekt und zum Verein "Zelt der Religionen" gibt es bei Andrea Hofmann, Tel. 0951/5193161, oder online auf www.zelt-der-religionen.de. red