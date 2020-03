Ein "königlicher Tag" in Weilersbach

Den präzisesten Schuss auf die Königsscheibe feuerte Christian Nolte mit einem 215-Teiler ab und wurde damit Schützenkönig der St.-Anna-Schützen. Ebenso präzise zielte Stefanie Roppelt und konnte für sich einen Mehrfach-Sieg verzeichnen. Mit einem 369-Teiler wurde sie Schützenkönigin (damit behielt sie die begehrte Königskette in der Familie, die 2019 ihre Schwester Kristina Baptistella gewann), 374 Ringe brachten ihr den Sieg bei den den Vereinsmeisterschaften der Damen und auf der Neujahrsscheibe holte sie den ersten Platz.

Bei der Jugend war Elija Nolte am treffsichersten. Er holte sich mit einem 1378-Teiler nicht nur die Königswürde, sondern mit 32 Ringen auch den Vereinsmeistertitel der Schüler und obendrein wurde er Erster auf der Dreikönigs-Scheibe. Über einen Zweifach-Sieg konnte sich Nina Roppelt freuen, die ihre beiden Titel verteidigte. Nach einem 515,1-Teiler darf sie sich aufs Neue Laserkönigin nennen. Außerdem sicherte sie sich erneut den Laser-Vereinsmeistertitel. König der Luftpistolenklasse wurde mit einem 623-Teiler Jürgen Weiskopf.

Das Königsschießen der St. Anna-Schützengesellschaft hat auch heuer zahlreiche Teilnehmer an die Schießstände gelockt. 47 Sportschützen kämpften um das beste "Blattl". Der abschließende Höhepunkt dieses Wettbewerbs war die Königsproklamation im Vereinslokal Schütz. Vorsitzende Sigrid Amon freute sich, als Gäste unter anderem den Patenverein aus Kirchehrenbach, die Ehrenbürgschützen und aus dem Rathaus die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Marco Friepes und Roland Dauer begrüßen zu können. Nicht zuletzt dankte sie den Weilersbacher Musikanten und der örtlichen Feuerwehr, die den Schützenzug nach St. Anna zur Wortgottesdienstfeier mit Gemeindereferent Christian Weinecke musikalisch und absichernd begleitet haben - "und das bei strömendem Regen"; ebenso den Böllerschützen, die es kräftig knallen ließen.

Dann nahm Schützenmeister Dieter Kohl, assistiert von seinem Stellvertreter Matthias Roppelt und Jürgen Amon, die Siegerehrung der erfolgreichen Schützen vor, die laut Kohl "viel Elan bewiesen und beste Ergebnisse eingefahren haben". Erfreut zeigte er sich, dass auch die Jugend so gut vertreten war.

Bei den Vereinsmeisterschaften der Schützen bewiesen gleich drei Sportler mit je 363 Ringen ihre Treffsicherheit, so dass es in dieser Disziplin zur großen Überraschung drei Erstplatzierte gab. "Ganz selten, dass so etwas vorkommt" staunte sogar Schützenmeister Kohl als er Reinhold Baptistella, Felix Amon und Markus Amon gratulierte. Bei der Vereinsmeisterschaft mit Luftpistolen erreichte Sebastian Frömel Platz eins und bei den Senioren Daniel Lang. Als beste Schützen beim Scheibenschießen wurden geehrt: Reinhold Lahner (Glücksscheibe), Anna Kreller (Damenscheibe), Maria Greller (Amateure weiblich) und Waldemar Kaiser (Amateure männlich). Mit dem beliebten Königsball ließen die St.-Anna-Schützen bei beschwingter Musik mit Musikus Sebastian Wilhelm ihren Königstag ausklingen. Heidi Amon