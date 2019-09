Ein König und ein Kaiser

Beim Marktleugaster Schützenfest sind am Samstagabend die neuen Regenten gekürt worden. Felix Kutnar holte sich zum dritten Mal die Jugendkönigswürde. Ihn rief 1. Schützenmeister Rainer Gilke zum Jungschützenkaiser aus. Die Königswürde holte sich zum ersten Mal Mike Kramarczyk mit einem 218,5-Teiler. Er verwies Sonja Kutnar (219,8) und Arnolf Stäsche (276,2) auf die Plätze.

Rainer Gilke legte Mike Kramarczyk die Königskette um und überreichte ihm den Königskrug. Für Ehefrau Regina hatte er einen Blumenstrauß parat, auch Sohn Luc wohnte der Krönung bei.

Vorsitzender Oliver Kutnar bedankte sich beim scheidenden König Rainer Gilke für ein schönes Regierungsjahr, in dem er die Schützengesellschaft Marktleugast bei vielen Anlässen gut vertreten habe. Als nächstes Projekt kündigte Kutnar den Einbau von acht elektronischen Schießständen an. Dazu finde am Sonntag, 22. September, um 10 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt.

Zufrieden blickte 1. Schützenmeister Rainer Gilke auf ein hervorragendes Jahr zurück, in dem die kleine Mannschaft der Schützengesellschaft Marktleugast hervorragende Ergebnisse erzielt habe. Er wünschte sich, dass die gute Entwicklung so weitergeht. Klaus-Peter Wulf