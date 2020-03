Ein kleines Zeichen

Ob die Schutzwirkung nun so groß ist oder nicht: Die selbst gemachten Schutzmasken sind aktuell viel mehr als Schutzkleidung. Wenn man - wie ich - aus Pflege und Betreuung kommt, weiß man, was die Mitarbeiter dort schon zu "normalen" Zeiten leisten. Jetzt sind Druck und Arbeitsintensität noch größer geworden. Hinzu kommt, dass sie jeden Tag das Risiko eingehen, selbst am Coronavirus zu erkranken. Die vielen Arbeiter des Gesundheitswesens werden das Engagement der Näher, die ihnen Mundschutzmasken machen, zu schätzen wissen. Es ist ein Zeichen dafür, dass an sie gedacht, ihre Arbeit gesehen und anerkannt wird.

Bleibt zu hoffen, dass sie auch künftig mehr Anerkennung und Achtung von der Gesellschaft bekommen. Jeder ist irgendwann einmal auf ihre Hilfe angewiesen und sollte dankbar sein, dass es die weißen - oder nun mit Mundschutz etwas bunteren - Engel gibt.

Und auch den engagierten Nähern gibt ihre Aufgabe ein positives Gefühl: Sie tun etwas Gutes und sind von der schwierigen Situation und den Problemen mal abgelenkt.