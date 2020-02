Beim alljährlichen Vorspielabend zeigten Schüler des Caspar-Vischer-Gymnasiums im Forum ihr musikalisches Talent. "Als Kind musste ich immer Klavier vorspielen, meine Begabung war aber nur mäßig", sagte Schulleiterin Ulrike Endres zur Begrüßung, um sogleich hinzuzufügen: "Ganz im Gegensatz zu euch!" Der Vorspielabend ermögliche es den Schülern, das Gelernte einem interessierten Publikum zu präsentieren.

Musiklehrerin Barbara Fries und Violinlehrerin Dörte Vaihinger-Görg hatten ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem kein Talent über- oder unterfordert wurde.

Das einstündige Konzert, bei dem Klassiker von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert oder Joseph Haydn ebenso wenig fehlten wie traditionelle Stücke aus Frankreich, Schottland oder Tschechien, war für die Zuschauer ein kleiner Ohrenschmaus.

Auch moderne Lieder wurden dargeboten. So sang Eva Emtmann aus der 10. Klasse "Everything I Wanted" von Billie Eilish. Leon Schramm aus der Q11 begleitete sich selbst an der Gitarre zu "I See Fire" von Ed Sheeran.

Über alle Altersstufen hinweg überzeugten die jungen Musiker mit ihrer Leistung an den Streichinstrumenten, mit der Querflöte oder am Klavier. Wer den Vorspielabend versäumt hat, sollte sich bereits auf den nächsten im Mai freuen.