Ein Kind und die Polizei aggressive behandelt

Wegen einer Schlägerei mit mehreren Personen wurde die Polizei am Samstagabend an den Paradeplatz gerufen. Die anrückenden Streifen trafen auf einen aggressiven 13- und einen noch aggressiveren 25-Jährigen. Der soll das Kind in den "Schwitzkasten" genommen und zu Boden gebracht haben, nachdem ihn der Junge zuvor beleidigt haben soll. Der mit über 1,2 Promille deutlich alkoholisierte und aggressive Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Weil er sich widersetzte, wurde gegen ihn zusätzlich noch ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.