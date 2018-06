Ein Kennzeichen zu wenig

Um sich Kosten zu sparen, hat ein 25-jähriger Student aus Sachsen seinen Anhänger mit dem Autokennzeichen überführt. Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth hielt das Gespann am Samstagnachmittag auf der Autobahn bei Trockau zu einer Kontrolle an. Hier mussten die Beamten feststellen, dass der 25-Jährige, um die Kosten für Zulassung und Versicherung zu sparen, kurzerhand das hintere Kennzeichenschild seines Audi entfernt und am Anhänger angebracht hatte. Die Fahrt war beendet. Der Student musste den Anhänger bis zur Zulassung abstellen und wird eine ganze Reihe von Anzeigen erhalten.