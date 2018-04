Ein Kapitän erzählt

Der Nüdlinger Matthias Soeder liest am Donnerstag, 12. April, um 19.30 Uhr aus seinem Thriller "Herzschlag der Gewalt" in der Stadtbücherei Bad Kissingen. Er gibt Einblicke in seine Einsätze als Frachtjumbo-Kapitän. Seine Erlebnisse haben ihn bewogen, ein Buch darüber zu schreiben. Eintrittskarten sind in der Stadtbücherei oder an der Abendkasse erhältlich. sek