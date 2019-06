Ein junger Polizist führt die Kreisgruppe der Gewerkschaft

Der kommissarische Leiter der Kreisgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jürgen Machold von der Verkehrspolizei Erlangen, begrüßte im Herzogenauracher Flughafenrestaurant "La Bussola" neben den zahlreichen Mitgliedern der Kreisgruppe auch den GdP-Bezirksvorsitzenden Helmut Frey aus Ansbach. Machold schilderte die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre und blickte zusammen mit dem Schriftführer Andreas Hänjes auf die zahlreichen Personalwechsel im Vorstand zurück.

Christoph Otte übernimmt

Zum neuen Vorsitzenden wurde im Anschluss Christoph Otte von der Verkehrspolizei Erlangen gewählt. Sein Stellvertreter wurde Klaus Gumbrecht, Polizeihundeführer aus Nürnberg, der Schriftführer bleibt Andreas Hänjes von der Polizei Höchstadt und zum Kassier wurde Jürgen Schröder von der Verkehrspolizei in Erlangen gewählt. Die Beisitzer bleiben Reinhold Kreß von der PI Erlangen-Stadt für den Tarifbereich und Bernd Otte, ehemals in der PI Erlangen-Land in Uttenreuth, für die Senioren. Christoph Otte freute sich sichtlich über seine Wahl und versprach, sich aktiv um die Jugend in der Gewerkschaft der Polizei zu kümmern.

Helmut Frey referierte aus dem Landes- und Bezirksverband. Am Anfang seines sehr aktuellen Referates verabschiedete er den langjährigen Kassier und Interimsvorsitzenden Jürgen Machold aus dem Vorstand und bedankte sich für seine kontinuierlich gute Arbeit. Danach streifte er Themen wie Qualitätsmängel der neuen Uniform, die sehr schnell wachsende mittelfränkische Reiterstaffel, die grundsätzliche Personalentwicklung und den Überstundenberg bei der bayerischen Polizei. Zum Schluss nannte der Bezirksvorsitzende Probleme mit der neuen Dienstwaffe und den Holstern. Im schlimmsten Fall bestehe die Gefahr, sich damit selbst zu verletzen, insbesondere beim Fahren eines Streifenwagens.

Danach durfte der neue Vorsitzende als erste Amtshandlung Wolfgang Baer von der Verkehrspolizei Erlangen und Uwe Nagengast von der PI Erlangen-Stadt für ihre langjährige GdP-Mitgliedschaft ehren. red