Ein Joint, ein Tütchen und ein Brocken Kokain

Auf Rauschgift stieß die Polizei, als sie am Dienstag um 3.02 Uhr drei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren in der Bahnhofstraße vor einer Spielothek antraf. Direkt vor den sitzenden Männern lagen im nassen Laub ein Joint und ein Druckverschlusstütchen mit einem Brocken Kokain. Bei der Durchsuchung der Männer war an deren Kleidung und an den Rucksäcken deutlich Cannabisgeruch wahrnehmbar. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Um Hinweise bittet die Polizei-Inspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270. pol