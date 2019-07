Ein Jahrhundert im Dienst für alle

Die Soldatenkameradschaft von Kirchlein feierte 100. Jubiläum. Dabei wurde auch deutlich, dass die Erinnerung an die beiden großen Weltkriege nicht ein Vergessenheit geraten sollte und andererseits für die nachfolgenden Generation die Bewahrung von Frieden und Freiheit wichtige Aufgaben sind. Der Gesangverein von Kirchlein unter der Leitung von Eva-Maria Schnapp umrahmte den Festabend.

Vorsitzender Clemens Müller freute sich besonders darüber, dass selbst die Ehrendamen der Festveranstaltung vor 25 Jahren ebenfalls gekommen waren. Es gebe zwar Grund zum Feiern, dennoch sollten die Männer, Söhne und Geschwister nicht vergessen werden, die in beiden Weltkriegen ihr Leben ließen. Es sei ihnen maßgeblich mitzuverdanken gewesen, "dass wir heute in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben dürfen".

Den offiziellen Bieranstich vollzog Brauerei-Chef Andreas Leikeim mit dem Vorstand der Soldatenkameradschaft von Kirchlein und Landtagsabgeordnetem Jürgen Baumgärtner. Auch Bezirksvorsitzender Klaus-Dieter Nitzsche blickte zurück auf die Weltkriegsjahre. In der heutigen Zeit verdienten auch junge Menschen Anerkennung, die in der Bundeswehr, eingebunden im westlichen Verteidigungsbündnis, ihren Dienst verrichten. Sie tragen damit maßgeblich zur Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Bevölkerung bei. Nitzsche würdigte besonders die Anstrengungen der Soldatenkameradschaft von Kirchlein, ein derartiges Fest auszurichten.

Gratulationen zum Fest gab es auch vom Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner, der das Engagement des Jubelvereins würdigte. Allerdings sagte er gleichermaßen deutlich, dass der Frieden und der Wohlstand nicht vom Himmel fallen würden, sondern allseitiger Anstrengungen bedürften. Gerade in einer Zeit, da die Diskussion über die Bundeswehr besonders aktuell sei. Die Landesverteidigung und E

inbindung der Bundeswehr in die Nato dürfe dabei nicht am Geld scheitern, so der Landtagsabgeordnete. Zugleich verdienten die Soldaten nach seiner Ansicht manchmal etwas mehr Loyalität in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig sagte er zu, dass er es den Vereinsmitgliedern und ihren Angehörigen ermöglichen werde, den Landtag in München zu besichtigen. Die Glückwünsche des Lichtenfelser Kreisverbandes der Soldatenkameradschaften überbrachte Vorsitzender Udo Rudel. Er nannte dabei den Kirchleiner Verein einen wichtigen Bestandteil der Dorfgemeinschaft und appellierte an alle Mitglieder, sich diesen Gemeinschaftsgeist zu bewahren.

Bürgermeisterin Christine Frieß bezeichnete es als wichtig, bei einem derartigen Festereignis nicht nur der wechselhaften Geschichte zu gedenken, sondern stets auch den Wert des Friedens vor Augen zu haben. Glückwünsche zum Fest überbrachten zudem die Soldatenkameradschaften aus Weismain und Mainroth, zugleich Patenvereine und für alle Ortsvereine von Kirchlein der Vorsitzende des FC Kirchlein, Ralf Vogt.

Ehrungen

Der Festabend bot Gelegenheit, langjährige Mitglieder zu ehren. Geehrt wurden für zehnjährige Mitgliedschaft Andreas Albl, Thomas Erhardt, Bernd Gahn, Matthias Kutschki, Clemens Müller, Jan Riedel. Seit 25 Jahren dabei sind Bruno Böhme, Thomas Dembowski, Mathias Erhardt, Jürgen Gahn, Kurt Gahn, Peter Gottschlich, Uwe Gottschlich, Roland Heinel, Gerhard Hoh, Roland Hoh, Karl Judex, Rudi Steuer. Auf 40-jährige Mitgliedschaft blicken Artur Hoh, Alfons Konrad, Reinhold Konrad, Walter Partheymüller, Peter Schneider, Erwin Schmitt. 50 Jahre Mitglied sind Hans Herrmann, Alois Hoh, Fritz Klaus. Das Ehrenkreuz für besondere Verdienste ging an Uwe Gottschlich, Alfons Mattausch (Verdienstkreuz 2. Klasse) Mathias Erhardt, Jürgen Gahn.

Das Verdienstkreuz 1. Klasse erhielt Clemens Müller. Das Fahnenträgerabzeichen in Silber ging an Roland Heinel und in in Gold an Alfons Konrad. Den geselligen Teil gestalteten die "Bieroxn" unterhaltsam. dr