Ein Irrtum kostet 7000 Euro

An der Einfahrt zu einem Verbrauchermarkt in der Rothenburger Straße in Höchstadt hat sich am Donnerstag gegen zwölf Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 7000 Euro ereignet. Eine 39-Jährige wollte vom Parkplatz des Verbrauchermarktes in die Rothenburger Straße einfahren. Dort fuhr jedoch eine 27-Jährige mit ihrem Auto, die ortsunkundig war und den Blinker verfrüht gesetzt hatte, in Richtung Stadtmitte. Als sie ihren Irrtum erkannte und geradeaus weiterfahren wollte, erkannte dies wiederum die andere Fahrerin nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Ein Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.