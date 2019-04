Ein Hühnerei gegen Golf-Tür geworfen

Mit einem Ei bewarf ein Unbekannter in der Nacht zum Montag die Fahrertür eines blauen VW-Golf. Die 26-jährige Besitzerin bemerkte den Schaden am Fahrzeug, das in der Unterzettlitzer Straße stand, am nächsten Morgen. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.