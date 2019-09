Ein Hostel in der Judengasse

Die Vereidigung des Stadtratsmitgliedes Hans-Eberhard Haberzettl wird im Rahmen der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 26. September, vorgenommen. Die umfangreiche Tagesordnung beinhaltet unter anderem die Punkte Regiomed, Frauenhaus, Itzbrücke, die Planungen eines Hostels in der Judengasse 36, die Nachfolge von Hans-Heinrich Ulmann, die kostenlose Nutzung des Stadtbusverkehrs für Kindergartenkinder, Schüler, Auszubildende und Studierende sowie den Bericht des Städtepartnerschaftsbeauftragten zum Besuch der Delegation in Toledo/Ohio. Beginn ist um 14 Uhr im Rathaussaal. red