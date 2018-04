Ein Hoffest und ein Flag-Football-Turnier

Die Coburger Turnerschaft veranstaltet am Samstag, 21. April, einen Tag der offenen Tür. Dabei präsentiert sich der Verein mit seinen Sportlern auf den Plätzen am Anger und in der neuen Schul-Sporthalle. Auf dem Programm stehen Handball (15 Uhr) sowie Turnen, Capoeira, Akrobatik und Tanz (16 Uhr). Gäste können sich auch sportlich betätigen. Mit dabei sind außerdem die BBC-Basketballer und die Fitness-Fabrik. Um 18 Uhr beginnt vor dem Vereinsheim das Hoffest mit Grillspezialitäten und Live-Musik. Am Sonntag, 22. April, präsentiert sich die neue American-Football-Abteilung der Turnerschaft. Beim Flag-Football-Turnier kann man sogar selbst teilnehmen - ab 12 Uhr auf dem Angersportplatz. red