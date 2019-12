Ein herausragendes Talent

Julian Neubrand ist mit seinen 17 Jahren ein herausragendes musikalisches Talent in den Reihen des Musikvereins Kulmbach-Weiher. In diesem Jahr hat er bereits die Prüfung zum Leistungsabzeichen in Gold auf dem Euphonium mit "sehr gutem Erfolg" absolviert.

Dass er sich sehr für sein Hobby, die Blasmusik, engagiert, hat er nun wieder unter Beweis gestellt. An der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg absolvierte Neubrand den Grundkurs C "Stimmführer/ Registerführer im Musikverein".

In mehr als 50 Unterrichtseinheiten wurde dabei das Grundwissen für Ensembleleitung und Instrumentalspiel in der Gruppe erarbeitet sowie die Kenntnisse in Gehörbildung und Musiktheorie vertieft.

"Sehr gut"

Für die Prüfung musste unter anderem eine Probendisposition für ein Musikstück erstellt und dieses mit einem Ensemble einstudiert werden. Zur Vorbereitung hatte Julian mit dem Musikverein das Stück "My Dream" von Peter Leitner einstudiert. Dass er ein Ensemble anleiten kann, stellte er am Prüfungstag mit der Note "sehr gut" unter Beweis.

Die bestandene Prüfung des Grundkurses berechtigt zur Teilnahme an den weiteren Lehrgangsphasen der Dirigentenausbildung im Nordbayerischen Musikbund. "Wir vom Musikverein Kulmbach-Weiher gratulieren Julian zu dieser tollen Leistung und hoffen natürlich, dass er auch an weiteren Kursen teilnimmt", sagt Dirigent Valerij Efremov.

"Es freut uns besonders, dass die Mitglieder in diesem Jahr die Fortbildungsmöglichkeiten des Nordbayerischen Musikbundes intensiv genutzt haben. Vier Jungmusiker haben die Juniorprüfung abgelegt, zwei Musiker das Leistungsabzeichen in Bronze erworben, außerdem wurde einmal die Ausbildung zum Bläserklassenleiter und Juniorprüfer absolviert", ergänzt Vorsitzender Wolfgang Neubrand. red