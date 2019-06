Ein heißer Tag mit Überraschung

Bevor es noch wärmer wird, wollen die Kleinen des Kinderhauses "Regenbogen" gerade nach drinnen flüchten. Da halten vor der Tagesstätte zwei Autos an. Groß ist die Freude, als die Kinder sehen, dass ganz viele bunte Sachen wie aus einer riesigen Wundertüte draußen im Spielgarten ausgepackt werden.

Bei den rund 20 Dingen wechseln sich Mensch-ärgere-Dich-nicht-Figuren mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen ab; auf Fledermauskästen folgen ein Werkzeugkoffer, und sogar ein Doppeldecker versucht, durchzustarten. Nach praktischen Tabletts drängeln herrlich bunt bemalte Tiger, Drachen und Enten in den Sonnenschein. Höhepunkt ist eine Hausfront. Auf deren Fenster kommen so schnell wie möglich Fotos und Namen der Wichtelgruppen-Kinder.

Entstanden sind diese Dinge in einem speziellen Kurs. Initiiert und finanziert wird dieser vom Jobcenter Lichtenfels unter Mitwirkung von F&S praxis und seminare GmbH, Coburg/Lichtenfels. Seit Februar arbeiteten die Teilnehmer jede Woche etwa 15 Stunden mit dem Naturprodukt Holz in der Lichtenfelser Werkstatt unter der Leitung von Mario Wagner, erzählte P&S-Niederlassungsleiter Stefan Fink. Die Gruppe aus jungen Erwachsenen - im Schnitt zehn Personen - setze sich zusammen aus Deutschen und Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Jeder Teilnehmer werde in die Arbeiten eingebunden.

Wie Betreuerin Bianca Dümlein (Jobcenter) meinte, sollten die Teilnehmer an einen geregelten Arbeitsmarkt gewöhnt werden. Eine große Herausforderung sei allerdings die Sprachbarriere. Da die deutsche Sprache nicht gerade leicht zu erlernen sei, sagte Teilnehmer Stephan Höhn (Lichtenfels), komme es manchmal zu lustigen Begebenheiten, über die man oft herzlich lache.

"Die Holzspielsachen sollen nicht in irgendeiner Ecke verschwinden", sagte Betreuerin Dümlein, "deshalb werden sie von uns sinnvoll abgegeben, um auch Freude zu bereiten." Letztes Mal sei das Heilpädagogische Zentrum Lichtenfels bedacht worden. Diesmal sei Untersiemau dran, da zahlreiche Kinder aus dem Lichtenfelser Stadtteil Buch am Forst die dortige Kita besuchen. Weiter stehe das Jobcenter mit verschiedenen Einrichtungen in Verbindung, um zu eruieren, wo was gewünscht werde. Zudem werde nachgefragt, wo Reparaturen anstünden.

Die Leiterin des Kinderhauses "Regenbogen", Brigitte Kappel, freute sich zusammen mit den Kindern über die großzügige Gabe. Vor allem bedankte sie sich dafür, dass man sogar Wünsche habe äußern dürfen.