Ein heikles Thema ansprechen

Cindy Dötschel Viermal wurden in der vergangenen Schwimm-Saison Fäkalien außerhalb der Toiletten des Freibads Rodach Beach hinterlassen. "In zwei Fällen waren die Hinterlassenschaften von einem Kind, in den anderen beiden Fällen definitiv von Erwachsenen", berichtet Markus Holzmann. Der Bademeister wurde durch den Hinweis der Besucher auf den Kot neben der Toilette und auf der Sitzbank in der Umkleide aufmerksam gemacht.

Dass es Kinder nicht rechtzeitig auf die Toilette schaffen, sei nicht ungewöhnlich: "Wenn die Eltern das Personal ansprechen, ist das kein Problem. Aber einfach liegenlassen ist nicht in Ordnung", betont Holzmann.

Doch was treibt erwachsene Menschen dazu, ihre Fäkalien ausgerechnet neben der Toilette zu hinterlassen? Holzmann kann sich nur einen Grund als Erklärung vorstellen: das Verlangen nach Aufmerksamkeit. Doch während das nur eine Vermutung sei, sei zumindest eines Fakt: "Dass Verschmutzungen da waren, die wir beseitigen mussten."

Obwohl das Thema Verschmutzung ein "heikles Thema" ist, über das niemand gerne spricht, war es für Holzmann wichtig, die Badegäste auf das Problem aufmerksam zu machen. Deshalb wurden im Marktrodacher Freibad bereits in der vergangenen Saison Flyer ausgelegt und Plakate aufgehängt. Kürzlich kam zusätzlich ein neuer Hinweis auf die Plakate: Die Gäste werden gebeten, ihre Haare nicht in den Duschen zu schneiden und sich dort nicht zu rasieren.

Duschen verschmutzt

"Vor allem die Frauenduschen waren oftmals sehr schmutzig", sagt Katja Wich, Geschäftsleiterin des Marktes Marktrodach. Öffentliche Duschen müssten zwar immer gereinigt werden, aber trotzdem solle man sich dort nicht rasieren oder sogar die Haare schneiden. Die Plakate zeigen Wirkung: "Derzeit haben wir keine Probleme", sagt Holzmann und weißt darauf hin, dass das bewusste Hinterlassen von Kot eine Schadenersatzforderung nach sich ziehen kann.

Insgesamt sei der Zuspruch der Bevölkerung gegenüber dem Freibad gewachsen. "Die Renovierungen in den letzten Jahren wurden gut angenommen, die Anzahl der auswärtigen Gäste ist gestiegen", meint Holzmann. Während der Hitzewelle in der vergangenen Woche wurde mit 750 Badegästen an einem Tag ein neuer Spitzenwert erreicht.

Auch wenn die Anzahl der Badegäste angestiegen ist, ist die Stimmung nach wie vor friedlich: "Vereinzelt müssen Jugendliche zurechtgewiesen werden, weil sie zu laut Musik hören oder über die Hecken springen", berichtet Holzmann. Die Androhung eines Freibadverbots für den restlichen Tag oder den ganzen Sommer würde in der Regel bei den Teenagern ziehen, verrät er schmunzelnd.

Keine Probleme im Landkreis

"Die Jugendlichen wollen einfach ihre Grenzen austesten, zuhause werden sie von ihren Eltern gebremst", vermutet Holzmann. In einem gewissen Alter seien Jugendliche einfach übermütig und wollen sich draußen gegenüber ihren Freunden beweisen. "Es ist die Aufgabe des Bademeisters, für Ruhe und Ordnung zu sorgen - deswegen ist es für die Teenager besonders reizvoll, diesen zu provozieren", sagt Holzmann mit einem Augenzwinkern.

In den Freibädern Steinwiesen, Wallenfels und Ludwigsstadt läuft der Badebetrieb ebenfalls reibungslos. "Wir kennen 90 Prozent der Gäste und sind ein sehr familiäres Bad", sagt Stephan Wrobel, Bademeister in Steinwiesen. Seine Zurechtweisungen hätten bisher alle Jugendlichen verstanden. Laut Nicol Schinner, Bademeister von Ludwigsstadt, ist das Einzugsgebiet des ortsansässigen Freibads klein: "Unsere Stammgäste kommen aus der Umgebung. Jugendliche, die leicht aus der Reihe tanzen, gibt es überall."