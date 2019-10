Ein Hauch von "Woodstock"

Eine Woodstock-Legende gastierte in der Rathaushalle. Leo Lyons versprühte mit seiner Band "Hundred Seventy Split" Dynamik. Dieses Blues-Rock-Konzert machte beim Zuhören Spaß und es ließ Staunen.

Dem Kulturamt und damit Petra Zirkler ist es gelungen, eine Rocklegende nach Haßfurt zu holen.

Zum 50. Jubiläum des Woodstock-Festivals sind "Hundred Seventy Split" auf Tour. Die Band hat der heute 75-jährige Leo Lyons 2010 ins Leben gerufen. Er war Gründungsmitglied der Band "Ten Years After". Für Lyons ist der wichtigste Moment in seiner Karriere "Woodstock", wie er sagt. An seiner Seite steht Joe Cooch (Gitarre/Vocals), der mit Ideen und Inspirationen die Techniken erweitert. Dies bewies er in Haßfurt. Dabei wurde er umjubelt für seine Gigs. Der Dritte im Bunde ist Damon Sawyer. Er komplettiert mit seinem perfekten Spiel an den Drums das Trio. Bei den Auftritten steht aber meist Leo Lyons im Mittelpunkt.

So wurde er auch in Haßfurt für seine Energie an der Gitarre oder am Bass bewundert. Er ist der Meister an seinen Instrumenten und dies mit einem Lächeln, dass die Spielfreude erkennen lässt.