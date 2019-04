Ein Hauch von Kloster Banz

Stefan Eichner, besser bekannt als "Das Eich", mag es bissig, ironisch und temperamentvoll. Das verbindet Kulmbachs Vorzeigekomödianten mit Deutschlands wohl bekanntestem Liedermacher, Reinhard Mey. Vertonte Sehnsüchte wie in "Über den Wolken" oder absurde Alltagserlebnisse wie in "Ich bin Klempner von Beruf" haben den gebürtigen Berliner berühmt gemacht. Beide lieben nicht nur die lauten, sondern auch die leisen melancholischen Töne.

Wer erinnert sich nicht an die legendären "Songs an einem Sommerabend", bei denen Mey vor der malerischen Kulisse von Kloster Banz allen Fans zum Abschied ein zärtliches "Gute Nacht Freunde" mit auf den Nachhauseweg gab? Ein Hauch davon weht am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr durch das "TECnet-Zentrum" des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "TECnet Obermain" in Burkersdorf: Der Komiker aus der Bierstadt schlüpft in die Rolle des Berliner Barden und schaut auf "eine Zigarette und ein letztes Glas im Steh'n" in der Kleinkunstbühne vorbei.

Künstlerisches Chamäleon

Stefan Eichner ist ein künstlerisches Chamäleon, dessen Kreativität immer wieder in neuen Farben erstrahlt. Der "Entspannte Franke", wie sich der Kulmbacher selbst gerne tituliert, ist ein Liebhaber der Chansons von Reinhard Mey. Dieser hat Eichners Liedermacherprogramm sogar autorisiert: "Lieber Stefan, allein die Tatsache, dass du mich freundlich fragst, zeigt mir, dass du respektvoll mit meinen Liedern umgehst - woran ich ohnehin keinen Zweifel hatte. (...) Also viel Spaß und immer wache und begeisterungsfähige Zuhörer!", schrieb ihm der Chansonnier höchstpersönlich.

Der inzwischen bundesweit beliebte Künstler aus der Bierstadt mag es aber auch härter: "Motörhead war und ist für mich nicht nur eine Band, sondern der Inbegriff für die Lebenseinstellung Rock'n'Roll", lautete sein Facebook-Nachruf zum Tod von Lemmy Kilmister im Jahr 2015. Drei Jahre zuvor hatte er als Frontmann der "Motörhead"-Tribute-Band "Motorcöck" in der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe "Nepomuk" seinem großen Idol mit einer Stimme die Referenz erwiesen, die an das Knarzen eines alten Dielenbodens erinnerte. Solo, aber auch als Conferencier der "Comedy-Kantine" hatte er in der Altenkunstadter Kultkneipe unter seinem Künstlernamen "Das Eich" das getan, wofür ihn seine Fans wohl am meisten lieben: als Kabarettist die Lachmuskeln zu strapazieren. Das tat er auch schon mehrfach im "TECnet-Zentrum".

Am 12. April wird er dort allerdings nicht kalauern, sondern singen. Der Kulmbacher Künstler geht mit den Weisen von Reinhard Mey erstmals bundesweit auf Tournee und macht dabei auch im beschaulichen Burkersdorf Station.